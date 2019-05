¿Por qué el Arsenal es un grande en Europa sin haber ganado un título importante en los últimos 15 años?

Ser hincha del Arsenal en estos tiempos debe ser dificilísimo, reflexiono. Y, claro, me refiero estrictamente a los que poseen el pasaporte inglés y el corazón rojo desde el vientre de su madre. Entiendo -y respeto- a los simpatizantes que ha ganado este club afuera de sus fronteras con el paso de los años. Basta ver los estadios repletos de chinos, coreanos y japoneses con camiseta puesta cuando los ‘Gunners’ se van de gira por Asia. O notar los miles de likes que han conseguido grupos de Facebook como Arsenal fans Latinoamérica, Arsenal fans Argentina, Arsenal fans México o Arsenal fans Perú. Recalco que los respeto porque, en la actualidad, se ha vuelto moneda común simpatizar en el extranjero con el Barcelona, Real Madrid y, ahora que está de moda, la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, hago hincapié a los que asisten religiosamente cada fin de semana al Emirates Stadium. Este periodista cree fervientemente que, así como en la vida, no se puede amar lo que uno no palpa, no siente, y no ve en vivo y en directo. Por esa razón me refiero, exclusivamente, a los mismos que estarán mordiéndose las uñas y tienen el corazón saliéndose del pecho cuando su equipo vuelva a disputar una final europea después de 13 años, cuando enfrente este miércoles (2 p.m.) al Chelsea en el partido del todo o nada por la Europa League.

Los fanáticos del Arsenal son muy apasionados. (Foto. AFP)

Sabe Dios qué debe estar pasando por sus mentes. Es que si se trata de sufrir, los hinchas del Arsenal se han convertido en especialistas en la materia en los últimos tiempos. Para comenzar, qué complicado debe ser encariñarse con varios jugadores nacidos o identificados con los colores del club, llámese Cesc Fabregas, Samir Nasri, Robin van Persie o Alexis Sánchez, y luego verlos partir rápidamente -a veces a los archirrivales- sin haber disfrutado al máximo de sus goles, asistentas y regates. Pasó incluso con ídolos de la talla de Thierry Henry. El francés dejó Londres por Barcelona cuando cumplió los 29 años, la edad ideal para sacar lo mejor de uno en el aspecto físico y mental, según propia voz de varios futbolistas de élite.

Henry fue ídolo en el Arsenal, luego se fue al Barcelona. (Foto: AFP)

¿Pero cuáles fueron los motivos? Estos varían y van desde el poco poder económico del club para competir por retenerlos, y la falta de títulos que terminó por convertirse en un nulo desafío en la carrera de los cracks mencionados. La misma sequía de logros importantes también trajo consigo un mar de críticas, burlas, memes y cuestionamientos sobre la grandeza del club. Luego de ganar la Premier League en la temporada 2003-04, lo único que llegó a sus vitrinas fueron copas ricas desde el punto de vista histórico: FA Cup y Community Shield. Pero estas no tienen punto de comparación jerárquica con la glamorosa Champions League o la misma Liga Inglesa. "Juegan bonito pero pierden siempre", la frase la debe haber escuchado más de una vez en el ambiente del fútbol para desprestigiar lo hecho por los 'Cañoneros' en los últimos años.

Además, si revisamos su palmarés, el Arsenal solo ostenta dos títulos de torneos internacionales ya extintos y que son de una casta menor: La Liga de Europa en 1970 y la Recopa de Europa de la UEFA de 1994. Entonces, ¿qué es lo que provoca que, pese a los motivos expuestos, se le siga catalogando al Arsenal como un gigante del fútbol europeo?

Su juego vistoso

Hoy en día asegurar que un equipo juega bien al fútbol es debatible. Los uruguayos dirán que se trata de ser sólidos defensivamente, imponerse en el juego aéreo, dejar la camiseta bien sudada y ser eficaces frente al arco contrario. Hay otras escuelas que aseguran que la posesión del balón es la clave hacia la felicidad en este deporte, aunque a veces se caiga en la monotonía, en la lentitud y se carezca de cambio de ritmo.

No obstante, jugar bonito o ser vistoso es otra historia. Es, como ejemplos más recientes, lo que hizo el Ajax en la última Champions o el Barcelona de Guardiola en su momento. Son paredes, lujos y provocar que el aficionado se pare de sus asientos a aplaudir el juego, como si se tratase de un recital de poesía lo que acaba de presenciar. Y, justamente, eso provoca el Arsenal desde la llegada de Arsene Wenger en 1996. El francés revolucionó la forma en que se veía el fútbol en Londres. Si solo los resultados importan, él privilegió el espectáculo. Si hay que poner a los que corren más y al mejor ‘armado’ desde el aspecto físico, el galo privilegiaba el talento. Porque si el Barcelona y el Real Madrid compran a diestra y siniestra a los cracks de élite, él fabricaba los suyos con un ojo de halcón que le permitía de fichar jóvenes promesas en todas partes del mundo.

Uno de los mejores equipos de la historia

El Arsenal campeón invicto de la Premier 2003- 04 desplegaba un fútbol maravilloso. Ashley Cole, Patrick Vieira, Robert Pires, Thierry Henry y Dennis Bergkamp eran algunos de los once ‘Houdinis’ que destilaban magia con el balón de aquel cuadro. Concluyeron el campeonato con una suma de 90 puntos, producto de 26 victorias y 12 empates, aventajando por 11 puntos al subcampeón Chelsea. Por su fútbol vistoso y sus increíbles números, no fue gratis que los apodaran como 'Los invencibles'.

Es verdad que la versión actual de Unai Emery es más efectiva pero no pierde la estética. Tampoco han sucumbido sus ganas de ser protagonista en cualquier cancha y mucho menos su fidelidad por el fútbol ofensivo y asociado. En el club todavía se cree que arriesgar para ganar es la base al éxito. Cualquier principio que defienda el resultadismo o el juego pragmático no tiene cabida en esa parte de Londres.

Su tradición

¿Alguna vez escuchó que a un equipo no se le puede denominar grande solamente por sus títulos, sino por lo que despierta para un determinado grupo de personas? Bueno, el Arsenal lo aplica bien. Es uno de los clubes ingleses con más tradición, al ser el primero del sur de Londres que fue incluido en el profesionalismo. Además es uno de los cinco equipos que ha ganado la Liga Inglesa en su formato de Premier League junto al Manchester United, Blackburn Rovers, Chelsea, Manchester City y Leicester.

El francés Arsene Wenger tuvo una etapa exitosa con el Arsenal. (Foto: AP)

Como dato curioso, un partido del Arsenal fue el primero que se transmitió en vivo a través de la radio en 1927 y 10 años después, en 1937, el amistoso entre los 'Gunners' y su equipo de reservas fue el primero en la historia del fútbol en ser transmitido en vivo por televisión, dado el enorme arraigo que tenía el club para los londinenses. Hasta su nacimiento resulta atractivo: el Arsenal fue fundado humildemente en 1886 bajo el nombre de Dial Square por empleados en el área Dial Square del Royal Arsenal, una fábrica de armamentos en Woolwich. De allí viene el famoso apodo de 'Gunners' (cañoneros en español).

Por sus copas

Detrás del Manchester United (20) y el Liverpool (18), Arsenal es el club más ganador de ligas inglesas en la historia de este país. La ganó 13 veces: 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002 y 2004. Es decir, en este ránking general y no solo fijándonos en la Premier, la cual se fundó en 1992, los ‘Gunners’ duplican en copas de esta índole al Chelsea (6) o el Manchester City (6). Además, fue el primer equipo en haber ganado el doblete en esta nación (1992-1993).

El club se ubica en el tercer puesto como equipo con más puntos en la liga inglesa y sostiene el récord de mayor tiempo ininterrumpido en la división máxima de las islas británica (115 años, pues en 1904 asciende a la First Division y jamás perdió la categoría). Y, salvo la última temporada, clasificó 19 veces de forma consecutiva a la Champions.

Arsenal tendrá la oportunidad de volver a beber de la gloria europea y, con ello, ya no tendríamos que remontarnos 15 años atrás para recordar a un equipo 'Gunner' que haya saboreado el éxito. Ver al Arsenal en una final del Viejo Continente será un golpe a la nostalgia. Ya no están Henry ni Bergkamp, ni hay tanto lujo, pero este equipo de Emery también quiere ser invencible en la final ante Chelsea.