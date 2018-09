Arsenal: “Entrenador Unai Emery necesita tiempo”, dice leyenda del club

Tony Adams, legendario futbolista del Arsenal entre finales de los 80 y principios de los 2000, dijo este miércoles que Unai Emery "necesita tiempo" en el banquillo 'gunner' porque se han producido "muchos cambios".

"Ellos (los jugadores) necesitan tiempo, el entrenador necesita tiempo porque ha habido muchos cambios. Creo que 19 miembros del cuerpo técnico se han ido", señaló Adams en el programa 'The Debate' de la cadena Sky Sports.

Tony Adams levantando la copa (FA CUP). (Foto: Reuters)

El Arsenal comenzó la Premier League con derrotas ante el Manchester City y el Arsenal, para después corregir el rumbo con dos triunfos seguidos ante West Ham United y Cardiff City.

Adams, quien disputó más de 500 partidos con el Arsenal, destacó que está "emocionado" con el cambio en el equipo y que es algo que llevaba pidiendo diez años.



"Necesitamos resiliencia y una línea de cuatro atrás fuerte. Con eso no seremos un equipo flojo fuera de casa. Sé que hemos tenido un inicio complicado con el City y el Chelsea, pero estoy un poco decepcionado porque no hemos sido resilientes", apuntó.



El ex defensa inglés achacó la mala imagen a vicios del pasado y subrayó que parece que "solo saben jugar cuando tienen la pelota, pero no saben qué hacer sin ella".



(EFE)

