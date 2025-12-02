Arsenal confirmó que llegó a un acuerdo para fichar a los hermanos Edwin Quintero y Holger Quintero, dos jóvenes promesas de 16 años provenientes de Independiente del Valle, en Ecuador. Ambos futbolistas ya viajaron a Londres para realizar exámenes médicos y ultimar los detalles contractuales.

Edwin se desempeña como extremo derecho, con velocidad y desborde, mientras que Holger actúa como mediocampista ofensivo o volante creativo, con buen pie y visión de juego. Según los reportes, el contrato profesional de cinco años quedará vigente cuando ambos cumplan los 18 años —es decir, a partir de agosto de 2027— acatando la normativa vigente.

La operación representa un nuevo éxito del proyecto de formación de Independiente del Valle, reconocido por exportar talentos jóvenes al fútbol europeo. Los Quintero se suman así a otros jugadores formados en ese club que ya han dado el salto al viejo continente.

Para Arsenal, la incorporación de estos dos jóvenes ecuatorianos refuerza su apuesta por el talento juvenil global y su plan de desarrollo a mediano plazo: los Quintero llegarán en 2027, pero el club ya comienza a proyectar su adaptación y evolución dentro de sus filas de cara al futuro.