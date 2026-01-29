El Arsenal FC encabeza actualmente el ranking de ingresos en la UEFA Champions League 2025/26, acumulando cerca de 60 millones de euros tras completar una fase de liga perfecta con ocho victorias en otros tantos partidos. Este impresionante rendimiento europeo ha permitido a los ‘Gunners’ sumar la mayor cantidad de dinero hasta ahora, superando a clubes de gran tradición como el Bayern de Múnich y el Liverpool.

La cifra de ingresos del Arsenal se compone de varios elementos: el pago fijo por participar en la fase de liga, los puntos por cada victoria o empate, el bono por haberse clasificado directamente a los octavos de final y un extra por figurar entre los ocho primeros equipos. En total, la combinación de estos pagos acerca al club inglés a los 60 millones de euros, gracias también a su campaña dominante en el torneo continental.

Además de los británicos en lo más alto, el Bayern de Múnich y el Liverpool FC siguen de cerca en el ranking, cada uno con más de 54 millones de euros en ingresos. Otros equipos como el FC Barcelona, el Tottenham Hotspur y el Chelsea FC también han superado la barrera de los 50 millones gracias a sus resultados en la fase de grupos y a sus posiciones en la clasificación. Por su parte, clubes como Real Madrid o Atlético de Madrid han quedado más abajo en la tabla, aunque todavía tienen la oportunidad de aumentar sus ingresos si avanzan en las rondas eliminatorias.

Estos ingresos reflejan no solo el éxito deportivo de los equipos, sino también la importancia económica que tiene avanzar en la Champions League. A medida que se acerca la fase de eliminatorias, los premios por pasar de ronda —como los que se otorgan por llegar a cuartos, semifinales o incluso a la final en Budapest el 30 de mayo— aumentarán significativamente, permitiendo a los clubes aspirar a cifras aún mayores más adelante en la competición