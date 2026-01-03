Ver Arsenal vs Bournemouth EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Vitality Stadium por la fecha 20 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 3 de enero de 2026, a las 12:30 de la tarde (hora peruana), que son las 2:30 PM de Argentina y Chile, las 11:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmite el partido en toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

