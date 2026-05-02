El Arsenal recibe al Fulham este sábado 2 de mayo en el Emirates Stadium, en un duelo clave por la recta final de la Premier League 2025/26. Los ‘Gunners’ buscan mantenerse en la pelea por el título, mientras que Fulham quiere dar el golpe y acercarse a puestos europeos.

¿A qué hora juegan Arsenal vs Fulham HOY por Premier League?

El partido se disputará el sábado 2 de mayo de 2026 con los siguientes horarios según país:

Perú, Colombia, Ecuador: 11:30 a.m.

México: 10:30 a.m.

Bolivia, Venezuela: 12:30 p.m.

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay: 1:30 p.m.

Estados Unidos:



Arsenal vs Fulham EN VIVO por la fecha 35 de la Premier League desde el estadio Emirates.

¿En qué canales ver Arsenal vs Fulham en Sudamérica, USA y México por Premier League?

Sudamérica

El partido será transmitido principalmente por:

ESPN (según programación)

Disney+ Premium (streaming oficial de la Premier League)

México

FOX One (streaming exclusivo en la mayoría de casos)

Estados Unidos

NBC (TV abierta/deportiva)

Peacock (streaming)

Opciones adicionales: Universo, Fubo, Sling TV

¿Dónde ver Arsenal vs Fulham online por Premier League?

Si quieres ver el partido por internet, estas son las principales plataformas:

Disney+ Premium → disponible en Sudamérica con todos los partidos de la Premier League

→ disponible en Sudamérica con todos los partidos de la Premier League Peacock → streaming oficial en Estados Unidos

→ streaming oficial en Estados Unidos FOX One → opción principal en México

El Arsenal llega como uno de los principales candidatos al título y necesita sumar de a tres en casa para no ceder terreno. Por su parte, Fulham quiere sorprender como visitante y consolidar su buen momento en la temporada.

Este duelo promete intensidad, goles y mucho en juego en la recta final de la Premier League.