Por Redacción EC

El recibe al Fulham este sábado 2 de mayo en el Emirates Stadium, en un duelo clave por la recta final de la . Los ‘Gunners’ buscan mantenerse en la pelea por el título, mientras que Fulham quiere dar el golpe y acercarse a puestos europeos.

¿A qué hora juegan Arsenal vs Fulham HOY por Premier League?

El partido se disputará el sábado 2 de mayo de 2026 con los siguientes horarios según país:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 11:30 a.m.
  • México: 10:30 a.m.
  • Bolivia, Venezuela: 12:30 p.m.
  • Argentina, Chile, Brasil, Uruguay: 1:30 p.m.
  • Estados Unidos:
Arsenal vs Fulham EN VIVO por la fecha 35 de la Premier League desde el estadio Emirates.
Arsenal vs Fulham EN VIVO por la fecha 35 de la Premier League desde el estadio Emirates.

¿En qué canales ver Arsenal vs Fulham en Sudamérica, USA y México por Premier League?

Sudamérica

El partido será transmitido principalmente por:

  • ESPN (según programación)
  • Disney+ Premium (streaming oficial de la Premier League)

México

  • FOX One (streaming exclusivo en la mayoría de casos)

Estados Unidos

  • NBC (TV abierta/deportiva)
  • Peacock (streaming)
  • Opciones adicionales: Universo, Fubo, Sling TV

¿Dónde ver Arsenal vs Fulham online por Premier League?

Si quieres ver el partido por internet, estas son las principales plataformas:

  • Disney+ Premium → disponible en Sudamérica con todos los partidos de la Premier League
  • Peacock → streaming oficial en Estados Unidos
  • FOX One → opción principal en México

El Arsenal llega como uno de los principales candidatos al título y necesita sumar de a tres en casa para no ceder terreno. Por su parte, Fulham quiere sorprender como visitante y consolidar su buen momento en la temporada.

Este duelo promete intensidad, goles y mucho en juego en la recta final de la Premier League.

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