El Arsenal recibe al Fulham este sábado 2 de mayo en el Emirates Stadium, en un duelo clave por la recta final de la Premier League 2025/26. Los ‘Gunners’ buscan mantenerse en la pelea por el título, mientras que Fulham quiere dar el golpe y acercarse a puestos europeos.
¿A qué hora juegan Arsenal vs Fulham HOY por Premier League?
El partido se disputará el sábado 2 de mayo de 2026 con los siguientes horarios según país:
- Perú, Colombia, Ecuador: 11:30 a.m.
- México: 10:30 a.m.
- Bolivia, Venezuela: 12:30 p.m.
- Argentina, Chile, Brasil, Uruguay: 1:30 p.m.
- Estados Unidos:
¿En qué canales ver Arsenal vs Fulham en Sudamérica, USA y México por Premier League?
Sudamérica
El partido será transmitido principalmente por:
- ESPN (según programación)
- Disney+ Premium (streaming oficial de la Premier League)
México
- FOX One (streaming exclusivo en la mayoría de casos)
Estados Unidos
- NBC (TV abierta/deportiva)
- Peacock (streaming)
- Opciones adicionales: Universo, Fubo, Sling TV
¿Dónde ver Arsenal vs Fulham online por Premier League?
Si quieres ver el partido por internet, estas son las principales plataformas:
- Disney+ Premium → disponible en Sudamérica con todos los partidos de la Premier League
- Peacock → streaming oficial en Estados Unidos
- FOX One → opción principal en México
El Arsenal llega como uno de los principales candidatos al título y necesita sumar de a tres en casa para no ceder terreno. Por su parte, Fulham quiere sorprender como visitante y consolidar su buen momento en la temporada.
Este duelo promete intensidad, goles y mucho en juego en la recta final de la Premier League.