Arsenal vs. Leicester EN VIVO ONLINE por la jornada 29 de la Premier League este domingo 13 de marzo desde las 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+(Star Plus), Movistar+ y DAZN Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Ambos con un buen presente, Arsenal y Leicester se verán las caras en un compromiso que promete ser de los más emocionantes de la liga inglesa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Emirates Stadium.

¿A qué hora juega Arsenal vs. Leicester 2022?

México: 10:30 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 11:30 a.m.

Bolivia y Venezuela: 12:30 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 1:30 a.m.

España: 5:30 p.m.

Arsenal vs. Leicester hoy: canales del partido

El Arsenal vs. Leicester será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga inglesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Emirates Stadium y será transmitido para México por los canales Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus)

Arsenal vs. Leicester en vivo: así llegan los equipos

Tras un inicio de temporada que dejó serias dudas, Arsenal enderezó su rumbo y hoy pelea por un cupo para la próxima edición de la Champions League. Para acercarse al objetivo, los ‘Gunners’ deben vencer a Leicester City, un rival que por supuesto no será nada fácil.

Arsenal tiene una racha de cuatro victorias consecutivas, que le han ayudado para llegar a los 48 puntos y ubicarse en el quinto casillero. Eso sí, los ‘Artilleros’ tiene uno juegos pendientes y podrían escalar un poco más.

En la previa, el entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, evitó profundizar en lo cerca que está del ‘Top 4′ de la Premier League, con la inclusión de Manchester City, Liverpool y Chelsea.

“Quiero centrarme en el partido que tenemos por delante y en cómo nos preparamos bien y el equipo tiene la mentalidad correcta para transmitir eso y podemos jugar frente a una multitud realmente emocionante el domingo que va a impulsar el equipo, va a presionar y, con suerte, podemos darles el rendimiento y el resultado que se merecen”, dijo el español en rueda de prensa.

Leicester City, por su parte, suma dos triunfos ligueros consecutivos, luego de una racha de cinco partidos sin ganar. Los ‘Foxes’, por ahora, son duodécimos, con 33 unidades.

Arsenal vs. Leicester City: probables alineaciones

Arsenal: Ramsdale, Cedric, White, Gabriel, Tierney, Partey, Xhaka, Saka, Oregaard, Gabriel Martinelli y Lacazette. DT: Mikel Arteta.

Leicester: Schmeichel, Choudhury, Amartey, Soyüncü, Thomas, Maddison, Ndidi, Dewsbury-Hall, Lookman, Iheanacho y Barnes. DT: Brendan Rodgers.

