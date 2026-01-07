Ver Arsenal vs Liverpool EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Emirates Stadium por la fecha 21 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 8 de enero del 2026, a las 3:00 p.m. (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmite el partido en Sudamérica. En México lo pasa TNT Sports. En España lo televisan Movistar+ y DAZN. Y finalmente, NBCSN y Peacock lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.