Arsenal vs Newcastle EN VIVO por la jornada 34 de la Premier League este sábado 25 de abril del 2026 en el Emirates Stadium. Los ‘Gunners’ no pueden seguir dejando puntos en el camino si quieren seguir en la lucha por la liga inglesa. Conoce todos los detalles del partido como: horarios, alineaciones, canales TV y dónde ver el partido ONLINE vía streaming.

¿A qué hora juega Arsenal vs Newcastle EN VIVO por la Premier League?

El partido de Arsenal vs Newcastle por la fecha 34 de la Premier League empieza a las 11:30 AM de Perú este sábado 25 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:30 AM

10:30 AM Perú, Colombia, Ecuador: 11:30 AM

11:30 AM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:30 PM

12:30 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:30 PM

1:30 PM España: 6:30 PM

¿Dónde ver Arsenal vs Newcastle EN VIVO por Premier League?

El partido de Arsenal vs Newcastle será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 34 de la Premier League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de FOX One, los canales que pasan el partido son: Universo, Telemundo, SiriusXM y Network.

¿Cómo ver en México, Arsenal vs Newcastle EN VIVO por Premier League?

En México, el juego de Arsenal vs Newcastle lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de FOX One.

¿En qué canal de España ver, Arsenal vs Newcastle por Premier League?

En España, el partido de Arsenal vs Newcastle será transmitido a través de DAZN y Movistar Plus+ por la fecha 34 de la Premier League.

¿Dónde ver en Perú, Arsenal vs Newcastle por la Premier League?

En Perú, el partido de Arsenal vs Newcastle será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 34 de la Premier League.

¿Dónde ver en Estados Unidos, Arsenal vs Newcastle por la Premier League?

En Estados Unidos, Arsenal vs Newcastle será transmitido a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App por la fecha 34 de la Premier League.