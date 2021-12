Arsenal vs. Norwich City EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 26 de diciembre en el ‘Boxing day’ por la jornada 19 de la Premier League en el Carrow Road a partir de las 10:00 a. m. (hora peruana). El partido se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus.

Arsenal vs. Norwich City: horarios

Perú: 10:00 a. m.

Ecuador: 10:00 a. m.

Colombia: 10:00 a. m.

México: 9:00 a. m.

Uruguay: 12:00 p. m.

Argentina: 12:00 p. m.

Chile: 12:00 p. m.

Arsenal vs. Norwich City: canales

Perú: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Colombia: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Argentina: Star Plus

Chile: Star Plus

Arsenal vs. Norwich City: previa

Los ‘Gunners’ llegan motivados a este encuentro, pues clasificaron a las semifinales de la Carabao Cup tras vencer por goleada (5-1) al Sunderland a mitad de semana. Además, en la más reciente fecha por la liga inglesa, vencieron por 4-1 a Leeds United.

Asimismo, los ‘Artilleros’ suman tres victorias consecutivas en la Premier League. Por ahora, se ubican en la cuarta posición con 32 unidades y pese a que mira de lejos al líder Manchester City (44), una victoria ante Norwich los metería en la pelea por la cima.

Con respecto a este cotejo, el entrenador Mikel Arteta presenta tres bajas en su equipo puesto que Albert Sambi, Pablo Mari y Calum Chambers dieron positivo al coronavirus a mitad de semana.

🎄 Bringing that festive feeling



Have a special day, Gooners 🥰 pic.twitter.com/puVfrPdXPD — Arsenal (@Arsenal) December 25, 2021

Como se recuerda, el brote de casos de coronavirus está afectando a la Premier League y obligó a la suspensión de tres encuentros del ‘Boxing day’. Wolverhampton Wanderers vs. Watford, Burnley vs. Everton y el Liverpool vs. Leeds United fueron los compromisos que se postergaron.

Por su parte, Norwich City se ubica en la última posición de la tabla con tan solo 10 unidades. Además, suma 3 derrotas consecutivas y desde hace cinco encuentros que no conoce de victorias.

Desde que Dean Smith asumió la dirección técnica del equipo, los jugadores han mostrado un mejor rendimiento, sin embargo, aún faltan muchos detalles por pulir. En esta ocasión, los ‘Canarios’ contarán con el respaldo de su afición y esperan dar la sorpresa ante Arsenal.

En la previa de este encuentro, el entrenador del Norwich City se mostró en contra del desarrollo del juego debido al incremento de casos de coronavirus en la Premier League. “Estamos en una situación peligrosa en la que ponemos en riesgo la salud y el bienestar de los jugadores”, señaló para la página oficial del club.

