Arsenal vs Tottenham: horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 27 de la Premier League

Ver Arsenal vs Tottenham EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en Tottenham Hotspur Stadium por la fecha 27 de la Premier League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 22 de febrero de 2026, a las 11:30 de la mañana (hora peruana), que son las 1:30 PM de Argentina, las 10:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido en toda Sudamérica y Centroamérica. En Estados Unidos, la semifinal lo pasa Telemundo Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.