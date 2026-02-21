Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en Tottenham Hotspur Stadium por la fecha 27 de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 22 de febrero de 2026, a las 11:30 de la mañana (hora peruana), que son las 1:30 PM de Argentina, las 10:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido en toda Sudamérica y Centroamérica. En Estados Unidos, la semifinal lo pasa Telemundo Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO
Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

VER, Saprissa-Alajuelense EN VIVO por TDMAX y FUTV: transmisión del partido
Fútbol mundial

VER, Saprissa-Alajuelense EN VIVO por TDMAX y FUTV: transmisión del partido

VER, Inter Miami vs Los Ángeles FC EN VIVO GRATIS con Lionel Messi: transmisión del partido por la MLS
Fútbol mundial

VER, Inter Miami vs Los Ángeles FC EN VIVO GRATIS con Lionel Messi: transmisión del partido por la MLS

Arsenal vs Tottenham: horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 27 de la Premier League
Fútbol mundial

Arsenal vs Tottenham: horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 27 de la Premier League

Cerro Porteño vs. Olimpia (0-1): resumen y goles del partido por el Superclásico de Paraguay | VIDEO
Fútbol mundial

Cerro Porteño vs. Olimpia (0-1): resumen y goles del partido por el Superclásico de Paraguay | VIDEO