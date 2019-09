Arsenal vs. Watford EN VIVO ONLINE vía ESPN 2: juegan por la quinta fecha de la Premier League

Arsenal vs. Watford EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la quinta jornada de la Premier League en el estadio Vicarage Road desde la 10:30 a.m. (horario peruano) con transmisión del ESPN 2.

El duelo entre Arsenal y Watford será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Premier League.

Arsenal vs. Watford se enfrentarán en la Premier League. (Foto: AFP)

Los ‘Gunners’ quieren mantenerse en los primeros lugares de la liga inglesa. Por eso, el equipo de Unai Emery tiene la obligación de sumar tres puntos en el campo de los ‘Hornets’ este domingo 15 de septiembre.

Arsenal consiguió siete unidades antes del receso por la fecha FIFA. El cuadro londinense venció a Newcastle y Burnley, perdió contra Liverpool y empató ante el Tottenham, después de ir 2-0 abajo en el marcador.

Los ‘Cañoneros’ confirmaron la baja de Alexandre Lacazette por una lesión al tobillo. El atacante francés, autor de dos conquistas en la Premier League, estará fuera de los terrenos hasta el mes de octubre.

Pero no todas son malas noticias para Arsenal, pues los defensores Rob Holding, Héctor Bellerin y Kieran Tierney ya entrenan con todos sus compañeros. No obstante, los jugadores sumarán minutos con las reservas antes de estrenarse con el primer equipo.

Del otro lado, Watford cambió de entrenador durante el parón por los partidos de selecciones. Los ‘Hornets’ nombraron al español Quique Sánchez Flores como técnico en lugar de su compatriota Javi Gracia.

“La primera semana que vienes aquí, es difícil identificar todo porque hay futbolistas que no han estado jugando durante mucho tiempo y otros que tienen lesiones”, aseguró el nuevo DT de las ‘Abejas’ en la previa.

Arsenal vs. Watford: horarios del partido

Perú 10:30 a.m.

Ecuador 10:30 a.m.

Colombia 10:30 a.m.

México 10:30 a.m.

Bolivia 11:30 a.m.

Paraguay 11:30 a.m.

Chile 11:30 a.m.

Venezuela 11:30 a.m.

Argentina 12:30 p.m.

Uruguay 12:30 p.m.

Brasil 12:30 p.m.

España 5:30 p.m.



Arsenal vs. Watford: posibles alineaciones

Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Kolasinac, Xhaka, Torreira, Guendouzi, Pépé, Ceballos, Aubameyang.



Watford: Foster; Janmaat, Dawson, Kabasele, Femenía, Doucouré, Hughes, Capoue, Deulofeu, Gray, Welbeck.



Arsenal vs. Watford: ¿Cómo llegar al estadio?