Arsene Wenger elogió a Marcelo Bielsa por el fair play frente al Aston Villa por la Championship

Marcelo Bielsa no ganó un partido, pero sí admiración en el mundo del fútbol, luego de ordenar a sus jugadores del Leeds United dejarse anotar un gol durante el partido frente al Aston Villa, en partido jugado el domingo pasado y que terminó igualado 1-1.

A falta de 20 minutos para el final, Jonathan Kodjia del cuadro 'Villano' quedó tendido en el campo de juego tras chocar con Liam Cooper, pero los jugadores del Leeds continuaron jugando y anotaron. Esto generó reclamos del rival y Bielsa pidió a sus dirigidos que se dejen marcar el empate.

La orden de Marcelo Bielsa se cumplió y así anotó el Aston Villa. (Captura y video: ESPN)

Este gesto de 'Fair Play' no pasó desapercibido y el entrenador francés, Arsene Wenger, se deshizo en elogios hacia su colega argentino.

"Primero que todo me gustaría darle las gracias a Bielsa. Es un gesto extraordinario. Están jugando para subir a la Premier, por lo que había algo en juego. Es totalmente extraordinario y todo el mundo debería ver lo que ocurrió", expresó el ex DT del Arsenal en beIN Sports.

“Y segundo, es recordar las reglas. Los jugadores no deberían parar el juego. Si es que no hay lesiones en la cabeza, solo el árbitro puede detener el juego, entonces no se les pidió que se detuviera el juego (a los jugadores). Los jugadores del Leeds tomaron ventaja de eso, ahí es donde son culpables. Es una especie de ‘Fair Play’ que es usual en la cancha de fútbol, pero normalmente solo el árbitro puede detener el juego. Pero de todas maneras es remarcable lo de Marcelo Bielsa”, agregó.

Leeds United ya no tiene opciones de alcanzar un cupo directo a la Premier League y deberá jugar 'Play Off' para definir su ansiado ascenso.