En una reciente entrevista en el programa Enfocados, Arturo Vidal se animó al divertido y picante ejercicio de escoger a sus jugadores preferidos entre dos generaciones históricas del fútbol sudamericano, la Chile campeona de América 2015 y la Argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

El “King” comparó puesto por puesto y dejó varias elecciones interesantes ya que no todos sus jugadores preferidos son sus connacionales.

En la portería, Vidal se inclinó por Claudio Bravo sobre Emiliano “Dibu” Martínez, respaldando al capitán histórico de la Roja.

En los laterales y la zaga central hubo decisiones divididas:

Mauricio Isla le ganó el puesto a Nahuel Molina; entre Nicolás Otamendi y Gary Medel, eligió a Medel. En el duelo Gonzalo Jara vs. Cristian “Cuti” Romero, se quedó con Romero; y entre Nicolás Tagliafico y Jean Beausejour, optó por Beausejour.

En la volnte aparecieron varias de las comparaciones más atractivas. Vidal eligió a Enzo Fernández por encima de Marcelo Díaz. Luego, en el cruce entre él y Rodrigo De Paul, no dudó en ponerse a sí mismo.

En otro duelo parejo, se inclinó por Alexis Mac Allister sobre Charles Aránguiz: “Uff, este está complicado”, dijo.

Y cuando tocó comparar a Lionel Messi con Jorge “Mago” Valdivia, el “King” fue claro: Messi, aunque reconoció la maestría de Valdivia.

En el ataque, eligió a Alexis Sanchez por encima de Di María, y entre Julián Álvarez y Eduardo Vargas se quedó con Álvarez.

El ‘King’ mandó un saludo a todo el Perú en el programa que conduce la Jefferson Farfán y Roberta Guisasola.