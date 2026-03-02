Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El 'Rey' Arturo eligió a sus jugadores preferidos entre argentinos y chilenos. (Foto: AFP)
El 'Rey' Arturo eligió a sus jugadores preferidos entre argentinos y chilenos. (Foto: AFP)
/ DANIEL DUARTE
Por Redacción EC

En una reciente entrevista en el programa Enfocados, Arturo Vidal se animó al divertido y picante ejercicio de escoger a sus jugadores preferidos entre dos generaciones históricas del fútbol sudamericano, la Chile campeona de América 2015 y la Argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: