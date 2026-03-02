El cruce entre Rodrigo De Paul y Arturo Vidal ocurrió durante el último partido entre la Selección de Chile y la Selección de Argentina por las Eliminatorias sudamericanas, en un momento de alta tensión dentro del campo.

Todo comenzó cuando De Paul, conocido por su estilo provocador y competitivo, hizo gestos y dijo algunas palabras a jugadores chilenos tras una jugada fuerte. Vidal reaccionó de inmediato, lo encaró cara a cara y ambos intercambiaron empujones y reclamos.

El mediocampista chileno se mostró muy molesto, defendiendo a sus compañeros, mientras De Paul mantuvo una actitud desafiante. La situación no pasó a mayores porque otros jugadores y el árbitro intervinieron rápidamente para separarlos.

En el programa de Enfocados, le consultaron a Arturo Vidal con qué futbolista no tiene una buena relación y no dudó en mencionar al argentino. “En el último partido con Argentina con De Paul. Por canchero, lo tengo ahí. Me lo cruzo y le meto una dura”, expresó el chileno.

En su momento, el cruce quedó solo en una discusión y no hubo expulsiones directas por ese incidente específico. Sin embargo, el momento se volvió viral porque refleja el carácter fuerte de Vidal y el rol de De Paul como uno de los líderes emocionales de Argentina.