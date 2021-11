Arturo Vidal vio la tarjeta roja a penas a los 13 minutos de iniciado el partido contra Ecuador por una criminal patada contra el rival. El ‘King’ dejó con uno menos a Chile en el inicio del compromiso por una temeraria entrada en el rostro contra el defensor ecuatoriano y complica más a su selección el el último partido del año de las Eliminatorias Qatar 2022.

A penas iniciaba el compromiso cuando Estupiñan sacó un remate potente que venció a Claudio Bravo para poner el 1-0 a favor de Ecuador. Chile no salía del asombro cuando Arturo Vidal cometió un gravísimo error que le costó la tarjeta roja. El ‘King’ no midió la distancia con su rival y le propinó una terrible patada en el rostro y el árbitro no dudó en expulsarlo. Todo se ponía cuesta arriba para La Roja.

Con la expulsión de Vidal, Chile sufrió una baja considerable en el medio campo; sin embargo, el técnico Martín Lasarte tendría más dolores de cabeza a penas en la primera parte del partido contra Ecuador. Mauricio Isla saldría lesionado al igual que Alexis Sánchez y La Roja sufriría más de la cuenta en el último partido del año de las Eliminatorias Qatar 2022.

Cuesta arriba

El equipo de Martín Lasarte no pudo con Ecuador a pesar de tener la posesión del balón, pues a pesar de tener un jugador menos, no bajó los brazos. Vargas tuvo la más clara del primer tiempo, pero su remate se fue desviado; sin embargo, puso en peligro el arco de Ecuador, que después del gol no aprovechó la mayoría de futbolistas.

Chile llegaba a este partido con el triunfo ante Paraguay por 1-0 que lo dejó en zona de clasificación directa a Qatar 2022 antes del inicio de esta jornada. En tanto, Ecuador hizo lo propio con Venezuela, a quien derrotó por 1-0 en la fecha pasada y con este triunfo parcial se mantiene firme en los primeros puestos.

Roja para Arturo Vidal tras criminal patada en la cara contra jugador ecuatoriano | VIDEO: ECDF

Conforme a los criterios de Saber más