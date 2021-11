Chile y Paraguay se enfrentan por la fecha 13 de las Eliminatorias, en un duelo clave para las aspiraciones de ambas selecciones. Todo apunta a un partidazo y hay otro detalle que genera expectativa: el reencuentro entre Arturo Vidal y el árbitro Patricio Loustau.

MIRA | La escultura épica de Arturo Vidal que guarda como tesoro su madre

El volante chileno estará nuevamente cara a cara con el juez argentino este jueves en Asunción, cuando ‘La Roja’ visite a la ‘Albirroja’ en el debut de Guillermo Barros Schelotto. La última vez que lo tuvo al frente fue en la última Copa América, hace poco más de cuatro meses, y terminó muy molesto.

“En un partido como este necesitas un árbitro que use pantalones, que sea justo y que no quiera ser el payaso del partido. Si hay un árbitro que no te deja jugar, que detiene el juego todo el tiempo, y cree que es la estrella del espectáculo, entonces es muy difícil”, dijo Vidal después de la caída de Chile ante Brasil en cuartos de final, contrariado por el arbitraje de Lostau.

Las declaraciones no cayeron nada bien en Conmebol y le costaron 15 mil dólares de multa al ‘King’, que seguramente tendrá un partido de altas revoluciones contra Paraguay en el estadio Defensores del Chaco. ¿Debería cuidarse más de la cuenta?

Lostau estará acompañado por los asistentes Ezequiel Brailovsky y Maximiliano del Yesso, mientras que Nicolás Lamolina (cuarto árbitro); el peruano Víctor Carrillo (VAR) y el ecuatoriano Christian Lescano (AVAR) completan la terna para el Chile vs. Paraguay.

