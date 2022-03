Arturo Vidal ha mostrado mucho interés a volver a jugar en Sudamérica, en especial por Flamengo, equipo donde milita el también chileno Mauricio Isla. El ‘Mengao’ es uno de los equipos más fuertes de Brasil, además el que más hinchas tiene en todo el mundo.

Las declaraciones de Arturo fueron: “Me gusta mucho, les tengo mucho cariño. La camiseta que tengo me la regaló el presidente. Eso me llenó el corazón. Tengo el sueño de jugar allá, no lo puedo negar. Cuando se dé, iré para allá. Ojalá sea pronto”.

Ante una posible llegada del chileno, ya hay cuestionamientos sobre él. Los medios de comunicación brasileños critican su enorme costo y sus 34 años, edad que lo hace un jugador veterano. “Vas a contratar a un jugador que tiene casi 35 años. Creo que está sobrevalorado y es demasiado caro”, dijo Fabio Sormani, periodista de ESPN.

Además, se refirió al carácter del futbolista en el campo de juego, señalando que es algo que podría traer problemas el plantel: “Vidal es un jugador violento y, por momentos, desleal. ¿Cómo estará jugando con nuestros árbitros?”.

Chile va por el milagro

La selección chilena, sexta en las Eliminatorias con 19 puntos, chocará este jueves 24 de marzo con Brasil en Río de Janeiro. Cinco días más tarde, la ‘Roja’ se enfrentará a Uruguay en Santiago de Chile. Ambos cotejos están programados para las 6:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora chilena).

Chile necesita ganar sus partidos y esperar otros resultados para poder tener posibilidad de llegar a Qatar 2022. El partido más complejo que tiene es ante Brasil, equipo que nunca perdió de local por Eliminatorias.

