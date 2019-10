Arturo Vidal declaró respecto al conflicto con Claudio Bravo en la selección chilena. Luego de dos años, ambos jugadores se vieron las caras en la última fecha FIFA y ni se dirigieron la palabra.

Así lo ha revelado el propio mediocampista en una entrevista con el diario chileno El Mercurio. Es más, el volante de Barcelona y el portero de Manchester City trabajaron de forma independiente y no tocaron el tema.

Arturo Vidal y Claudio Bravo se reunieron por primera vez en dos años. (Foto: AFP)

“Uno de los dos debía dar el paso y no era yo, por eso no me hice problemas y cada uno se entrenó de forma individual. Él lo dio todo, yo también y el equipo lo vio así. No somos amigos, ni seremos amigos, pero la selección es lo más importante”, confesó Vidal.

El ‘Rey’ también habló sobre a las críticas que recibió por su enfrentamiento con Bravo. El ex Juventus confesó que, junto a Gary Medel, fueron los únicos que soportaron las críticas tras el final de la 'era Pizzi' en Chile.

"Hasta el día de hoy me la como. Me la he comido solo con Gary (Medel) y los más grandes que hemos seguido el proceso”, explicó Vidal.

“Cuando llegó (Reinaldo) Rueda nos comimos varios viajes a Japón. Teniendo todos esos problemas tratamos de subir nuevamente a la selección de pelear la Copa América. Fue muy duro, nos comimos muchas críticas, pero fuimos hombres y aceptamos lo que decía la prensa", concluyó.