Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, lamentó lo ocurrido en Avellaneda en el duelo entre Independiente y U. de Chile por los octavos de final de la Copa Liberadores 2025.

“Vergüenza y preocupación por lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así. Fuerza a todos sus hinchas y familiares, espero que todos puedan volver a casa”, publicó en sus redes sociales.

El encuentro entre argentinos y chilenos, que se jugaba en el Estadio Libertadores de América, en el sur de Buenos Aires, fue cancelado luego de feroces enfrentamientos entre aficionados que dejaron más de un centenar de detenidos, la mayoría chilenos, y casi una veintena de heridos, según reportaron las autoridades.

Vergüenza y preocupación ante lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así 🙏🏻🙏🏻😔

Fuerza a todos los hinchas y sus familias, espero todos puedan volver a casa 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/GyPjYHKUr9 — Arturo Vidal (@kingarturo23) August 21, 2025

