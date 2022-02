Arturo Vidal viene cumpliendo las dos fechas de suspensión que le impuso la CONMEBOL luego que saliera expulsado en la fecha 13 de las Eliminatorias con la selección de Chile . Pese a que el ‘Rey’ no está con La Roja sigue haciendo noticia y esta vez por un cruce que tuvo con una de las conductoras de Chilevisión, canal de televisión que se encarga de transmitir los partidos del combinado chileno.

Esto ocurrió el último fin de semana. La periodista Cecilia Gutiérrez mostró un video de hace algunos años en donde aparece la exesposa del futbolista bailando, y que luego fue borrado rápidamente de las redes sociales. Sin embargo, al parecer un usuario descargó el video de TikTok y se hizo viral.

En el último programa de Chilevisión, la periodista recordó aquel video que fue publicado como una historia en la cuenta del jugador del Inter de Milán. “¡Lo encontré! Aquí está el video”, manifestó la comunicadora en Instagram.

La respuesta de Arturo Vidal

No tardó mucho para que Arturo Vidal se manifieste por el video republicado: “Qué pena que la gente no evolucione y tenga la mente tan cochina. Todo el mundo sabe la buena relación que tengo con la mamá de mis hijos y ese video que subió esta mala leche que vive tirando m... Es solo una imitación de baile de una tiktoker que no voy a nombrar”.

“Oiga señora Cecilia, si no evolucionas, no es mi problema, si ves con malos ojos la buena relación entre unos ex, es porque tienes la cabeza llena de caca y tú corazón más. Señora de las mentiras ahora tienes tu minuto de fama”, agregó el ex Barcelona.

Vidal, el gran ausente de Chile ante Argentina y Bolivia

Tras la derrota ante Argentina, el DT de Chile, Martín Lasarte se refirió a la ausencia de Claudio Bravo por lesión ante Bolivia. Aseguró que “se trata de una lesión que le va a impedir competir en el próximo partido” ante Bolivia.

Además de su capitán, para el duelo en La Paz, a 3.600 metros de altura, Chile tampoco contará con los suspendidos Sebastián Vegas, Erick Pulgar y Guillermo Maripán. Tampoco estará Arturo Vidal, sancionado por la FIFA.

Al equipo de Lasarte le quedan tres partidos, uno de local ante Uruguay y dos de visita: Bolivia y Brasil. “Estamos un poco complicados en la clasificatoria, pero no estamos muertos”, aseguró un esperanzado Gary Medel.

