Arturo Vidal, volante de la selección chilena, se refirió este jueves a la derrota por 0-1 que sufrió ‘La Roja’ como local ante Brasil en el Estadio Monumental de Santiago, afirmando que “es triste perder así”. Además criticó a Diego Haro, árbitro del compromiso.

“Merecíamos mucho más, fuimos superiores en el primer tiempo, no aprovechamos las oportunidades y ante una selección fuerte como Brasil le das una y te marca”, señaló Vidal al costado del campo una vez finalizado el encuentro.

Y es que los dirigidos por Martín Lasarte fueron superiores a la ‘Verdeamarela’ durante los 90 minutos de juego, con una intensidad de juego que los dejó con el manejo del balón y llegadas claras que no fueron convertidas en gol.

Brasil tuvo pocas oportunidades de gol, pero fue más efectivo: en el primer tiempo Chile registró seis tiros al arco, Brasil uno solo.

En polémica quedó una jugada cerca del final donde el jugador que milita en el Inter de Milán cayó en el área brasileña tras disputar el balón con Casemiro.

Diego Haro, juez del encuentro, decidió no cobrar ni revisar la jugada en el VAR, lo que desató la indignación del banco chileno.

“No entiendo para qué está el VAR, me tocó, era penal, es una locura. Así estamos. Ahora a dar vuelta la página, a mejorar y tratar de sacar puntos con Ecuador y Colombia”, agregó el ex Bayern Munich.

Con este resultado, Brasil mantuvo su invicto camino al Mundial de Qatar 2022 y corre primero en la tabla de las Eliminatorias sudamericanas con 21 unidades.

Chile, en tanto, mantuvo la séptima posición con seis unidades y espera viajar a Quito y Barranquilla para continuar con la triple fecha.