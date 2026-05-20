Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Arturo Vidal y el caso Global Money: amigo del futbolista reveló detalles del robo de los 50 millones. (Foto: Colo Colo)
Arturo Vidal y el caso Global Money: amigo del futbolista reveló detalles del robo de los 50 millones. (Foto: Colo Colo)
Por Redacción EC

La historia que rodea a Arturo Vidal sumó un nuevo capítulo tras la confesión de Ignacio Rodríguez, amigo del futbolista desde sus años en Colo Colo. Según su declaración, habría retirado 50 millones de pesos desde la caja fuerte de la casa de cambio Global Money, donde trabajaba como jefe.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.