La historia que rodea a Arturo Vidal sumó un nuevo capítulo tras la confesión de Ignacio Rodríguez, amigo del futbolista desde sus años en Colo Colo. Según su declaración, habría retirado 50 millones de pesos desde la caja fuerte de la casa de cambio Global Money, donde trabajaba como jefe.

De acuerdo con su versión, el dinero habría sido retirado a pedido del propio jugador. La situación se complicó cuando el monto no fue devuelto en el plazo esperado, lo que terminó derivando en una denuncia.

En su testimonio, Rodríguez reconoció la operación y dejó una frase que marcó el rumbo del caso. “Este dinero lo apropié indebidamente desde la caja fuerte, sin avisarle a mi jefatura, ni tampoco registrando las operaciones en los movimientos del local. Lo antes señalado en pleno conocimiento y por encargo personal de Vidal Pardo”, declaró.

🔴 Arturo Vidal restituyó la totalidad de los $50 millones que había recibido tras el robo que afectó a una casa de cambios en Santiago Centro, delito que habría sido cometido por un trabajador del local. pic.twitter.com/qWfOHU8V7C — Meganoticias (@meganoticiascl) May 20, 2026

Con el avance de los días, el foco se trasladó a la devolución del dinero. Primero se restituyeron 35 millones de pesos y luego el resto hasta completar la suma total. La empresa confirmó que el monto fue devuelto en su totalidad y que la situación quedó regularizada.

Finalmente, el representante legal de Global Money confirmó el cierre del acuerdo entre las partes. Se descartaron acciones legales y el caso quedó zanjado fuera de tribunales. Un episodio que generó fuerte impacto mediático y que volvió a poner a Arturo Vidal en el centro de la conversación pública.

SOBRE EL AUTOR