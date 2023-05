AS Roma vs. Bayer Leverkusen en vivo online por la semifinal ida de la UEFA Europa League, segundo torneo más importante del ‘Viejo Continente’. Este partido está pactado para este jueves 11 de mayo a las 14:00 horas de Colombia, Ecuador y Perú. Asimismo, ESPN y Star Plus serán las señales tv que transmitirán dicho cotejo internacional. Los pupilos de José Mourinho remontaron su eliminatoria en cuartos de final contra Feyenoord y de la mano de Paulo Dybala sueñan con lograr un nuevo título internacional. Empero, al frente tendrán a una joven pero aguerrida escuadra que dirige Xabi Alonso.

