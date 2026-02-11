“No es como empieza, si no como termina”: Así celebró 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026

¡Están de fiesta! 2 de Mayo llegó al Perú para lograr un hito. Y así lo hicieron. El conjunto paraguayo empató 1 a 1 con Alianza Lima y clasificó a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Como se sabe, horas antes de viajar a Lima, el club 2 de Mayo sufrió un desperfecto mecánico que dejó a la plantilla varada en medio de la carretera por horas. De ahí, una foto se hizo viral en redes sociales.

Tras el triunfo en el estadio Alejandro Villanueva, el plantel repitió la foto, esta vez en los camerinos del recinto.

2 de Mayo se enfrentará a Sporting Cristal por la Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores.