Felipe Chávez comenzó una nueva etapa en el fútbol alemán. El mediocampista peruano fue anunciado el miércoles como nuevo jugador del 1. Magdeburg, club al que llega en condición de préstamo desde el Bayern Múnich para disputar la temporada 2026-27 de la 2. Bundesliga.

‘Pippo’ tuvo su primer contacto con su nuevo equipo y recorrió las instalaciones del club. Ahora, ya se prepara para afrontar el desafío de conseguir la continuidad que busca en el fútbol profesional.

Felipe Chávez inicia una nueva etapa en Alemania: así fue su primer día en el Magdeburg. Foto: Instagram

El préstamo contempla además una opción de compra, por lo que su rendimiento durante la temporada será clave para definir su futuro.

Bayern Múnich busca que Chávez tenga más minutos

La cesión representa una nueva oportunidad para el futbolista de 19 años, quien pertenece al Bayern Múnich y tiene contrato con el gigante alemán hasta junio de 2028.

La decisión del club bávaro responde a la búsqueda de mayor continuidad para Chávez, quien necesita sumar minutos y experiencia antes de intentar consolidarse nuevamente en el primer equipo.

El volante ofensivo llega al Magdeburg después de su paso por el FC Colonia, donde disputó siete partidos de Bundesliga durante la segunda mitad de la temporada anterior.

Colonia decidió finalmente no ejecutar la opción de compra, por lo que el jugador regresó al Bayern Múnich antes de concretarse su nuevo préstamo.

Magdeburg apuesta por el talento de Felipe Chávez

El nuevo club de ‘Pippo’ confía en las condiciones del mediocampista para afrontar la campaña en la Segunda División alemana.

Chávez nació en Aichach y realizó parte de su formación en las canteras del Augsburg y Bayern Múnich. Su evolución le permitió llegar al primer equipo del conjunto bávaro y sumar también una convocatoria con la selección peruana.

Ahora, el Magdeburg aparece como una nueva vitrina para el joven futbolista, que buscará convertirse en una pieza importante del equipo y demostrar que está preparado para competir al más alto nivel del fútbol alemán.

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburg: el nuevo reto del peruano cedido por Bayern Múnich. Foto: Instagram

¿Qué busca Felipe Chávez en esta temporada?

El principal objetivo de Chávez será ganar protagonismo y acumular minutos. A sus 19 años, el préstamo al Magdeburg representa una oportunidad para acelerar su desarrollo y asumir mayores responsabilidades dentro de un equipo profesional.

Para Bayern Múnich, el escenario también resulta estratégico: mantener al futbolista bajo contrato y darle continuidad lejos de su plantilla principal antes de evaluar su regreso.

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