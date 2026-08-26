Felipe Chávez fue presentado en Magdeburg: el nuevo reto del peruano cedido por Bayern Múnich. Foto: Instagram
Felipe Chávez fue presentado en Magdeburg: el nuevo reto del peruano cedido por Bayern Múnich. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Felipe Chávez comenzó una nueva etapa en el fútbol alemán. El mediocampista peruano fue anunciado el miércoles como nuevo jugador del 1. Magdeburg, club al que llega en condición de préstamo desde el Bayern Múnich para disputar la temporada 2026-27 de la 2. Bundesliga.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.