Debut y gol de Sergio Agüero con Barcelona. El delantero disputó sus primeros minutos con el equipo liderado por el técnico Ronald Koeman y necesitó ese corto periodo en la cancha para anotar. La conquista del delantero fue en el 2-2 contra UE Cornellá, institución de la Tercera División de España.

Este miércoles, horas después del encuentro, los azulgranas compartieron mediante las redes sociales un video con la aparición del ex Manchester City. Como buen ‘9′, el argentino atacó el esférico luego de que el ‘1′ del adversario no logre contenerlo totalmente. El ex Independiente se apoderó del globo e hizo lo suyo.

En primera instancia, el ‘Kun’ Agüero evitó que el guardameta del UE Cornellá envíe la redonda fuera de aquel sector. De inmediato, el ariete por poco y tropieza, pero logró mantener el equilibrio. Finalmente, el futbolista de 33 años se acercó bajo los tres postes y definió ante la llegada de un zaguero contrario.

La primera vez del 'Kun' Agüero con los colores de Barcelona. (Foto: Twitter de FC Barcelona)

Minutos en LaLiga

Así las cosas, Sergio Agüero entraría en lista de concentrados para el partido liguero de este domingo ante Valencia en el estadio Camp Nou. Si todo marcha bien para el argentino, debería repetir el plato para la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League ante el Dinamo Kiev.

Cabe recordar que el exdelantero del Atlético de Madrid se lesionó a pocos días del Trofeo Joan Gamper ante Juventus (partido amistoso de pretemporada). La recuperación total del argentino estaba prevista para inicios de noviembre, pero el ‘Kun’ lo ha logrado mucho antes.

Desde su lesión, Sergio Agüero se ha perdido un total de nueve partidos oficiales con el Barcelona: siete en La Liga (Real Sociedad, Athletic Club, Getafe, Granada, Cádiz, Levante y Atlético de Madrid) y dos en Champions League (Bayern Múnich y Benfica).

Más ‘refuerzos’ para Barcelona

Otro jugador del Barcelona que apunta a reaparecer este domingo tras varios meses lesionado es Ousmane Dembélé. El último lunes, el delantero francés entrenó con normalidad y no tardaría en recibir el alta médica. De esa forma, el ‘Mosquito’ sumaría ante Valencia sus primeros minutos en la temporada.

La vuelta de estos dos jugadores es una buena noticia para Ronald Koeman, que poco a poco va recuperando lesionados tras un inicio de temporada lastrado por estas ausencias. El neerlandés ya había recuperado a Jordi Alba y Ansu Fati antes del actual parón internacional.