¡Flamengo se proclamó campeón de la Copa Libertadores 2025! El gol de Danilo le dio el triunfo al ‘Mengao’ por 1-0 sobre Palmeiras en una final reñida que terminó en lágrimas de emoción, tanto en el césped con los jugadores como en las gradas con los hinchas.

A los 95 minutos con 8 segundos, el árbitro argentino Darío Herrera pitó el final del partido desatando la locura del Flamengo. Los jugadores que estaban en el banco de suplentes corrieron hacia el campo a abrazar a sus compañeros, mientras que algunos solo atinaban a dejarse caer tras ganar la batalla.

En las gradas, miles de hinhcas entre lágrimas empezaron a celebrar la cuarta Libertadores del ‘Mengao’, que a partir de este sábado 29 de noviembre será el club brasileño con más Copas superando a Palmeiras, Gremio, Santos y Sao Pualo, todos con tres.