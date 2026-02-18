El tatuaje de la discordia: así habría provocado Otamendi a Vinícius antes de su gol | VIDEO

El duelo entre Benfica y Real Madrid por la Champions League dejó una imagen que dio la vuelta al mundo: Nicolás Otamendi se levantó la camiseta y le mostró a Vinícius Júnior el tatuaje de la Copa del Mundo que ganó con Argentina en Qatar 2022. La escena ocurrió en medio de un fuerte cruce entre ambos jugadores, en un partido marcado por la tensión y las provocaciones.

Todo comenzó tras el gol del delantero brasileño, quien celebró frente a la hinchada rival, lo que fue interpretado como una provocación por los jugadores del Benfica. Otamendi reaccionó reclamándole su actitud y, en medio de la discusión, decidió señalar su tatuaje con el trofeo mundialista como una forma de responderle en pleno campo.

El gesto del defensor argentino fue interpretado como una provocación directa, recordándole al atacante del Real Madrid que él sí conquistó el título más importante a nivel de selecciones, algo que el brasileño aún no ha conseguido. La acción ocurrió durante un momento de alta tensión, en un encuentro que también estuvo marcado por otras discusiones y polémicas.

¡OTAMENDI LE MOSTRÓ EL TATUAJE DE CAMPEÓN DEL MUNDO A VINI JR.!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XbPwZ0JjbB — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026

Pese al cruce, Vinícius terminó teniendo la última palabra en el marcador, ya que su gol le dio la victoria 1-0 al conjunto español en el Estádio da Luz. Sin embargo, la imagen del tatuaje de Otamendi quedó como uno de los momentos más comentados del partido y reflejó la intensidad con la que se vivió el enfrentamiento entre ambos equipos.