El tatuaje de la discordia: así habría provocado Otamendi a Vinícius antes de su gol | VIDEO

El duelo entre Benfica y Real Madrid por la Champions League dejó una imagen que dio la vuelta al mundo: Nicolás Otamendi se levantó la camiseta y le mostró a Vinícius Júnior el tatuaje de la Copa del Mundo que ganó con Argentina en Qatar 2022. La escena ocurrió en medio de un fuerte cruce entre ambos jugadores, en un partido marcado por la tensión y las provocaciones.

