Por Redacción EC

Lionel Messi firmó una actuación memorable en el debut de Argentina en el Mundial 2026 y su exhibición no tardó en recorrer el planeta. El capitán albiceleste marcó los tres goles del triunfo por 3-0 sobre Argelia en Kansas City, una noche que además le permitió seguir ampliando su legado en la historia de la Copa del Mundo. Su rendimiento fue tan impactante que los principales medios deportivos internacionales reaccionaron de inmediato con elogios y reconocimientos.