Lionel Messi firmó una actuación memorable en el debut de Argentina en el Mundial 2026 y su exhibición no tardó en recorrer el planeta. El capitán albiceleste marcó los tres goles del triunfo por 3-0 sobre Argelia en Kansas City, una noche que además le permitió seguir ampliando su legado en la historia de la Copa del Mundo. Su rendimiento fue tan impactante que los principales medios deportivos internacionales reaccionaron de inmediato con elogios y reconocimientos.

En España, la actuación del rosarino ocupó un lugar central en las portadas digitales. El diario AS resumió la magnitud de la noche con un contundente “¡Histórico Messi!”, destacando el valor de sus tres anotaciones y los registros alcanzados durante el encuentro. Por su parte, Marca eligió el calificativo “Brutal” para describir la exhibición del número 10, resaltando el protagonismo absoluto que tuvo en el estreno de la selección argentina.

La repercusión también llegó a Francia, donde el prestigioso diario L’Equipe puso el foco en la capacidad goleadora del capitán argentino. El medio francés fue incluso más allá y lo definió como “el mejor de la historia” en ese aspecto, una valoración que reflejó el impacto generado por una nueva actuación decisiva en el escenario más importante del fútbol internacional.

(Foto: Ámbito)

En Italia, el reconocimiento siguió la misma línea. Corriere dello Sport calificó la presentación de Messi como un auténtico “show”, remarcando cómo su triplete encendió el entusiasmo de los aficionados argentinos presentes en Estados Unidos.

Así, una noche que comenzó con el debut de Argentina en el Mundial terminó convirtiéndose en un fenómeno global impulsado por un futbolista que continúa acaparando elogios en cada rincón del planeta.

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