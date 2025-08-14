Alianza Lima venció a la Universidad Católica de Quito, en vibrante partido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana con doblete del argentino Alan Cantero.
Si bien la serie no está resuelta, la prensa internaconal destaca la ventaja obtenido por los dirigidos por Néstor Gorosito en condición de local.
Una de las grandes figuras del partido fue, sin duda, Guillermo Viscarra, quien evitó en reiteradas ocasiones el gol del equipo ecuatoriano.
El duelo de vuelta se jugará en Quito el próximo miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana).
