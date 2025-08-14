Los blanquiazules se impusieron 2-0 con doblete del argentino Alan Cantero en el duelo de ida por los octavos de final del torneo.
Los blanquiazules se impusieron 2-0 con doblete del argentino Alan Cantero en el duelo de ida por los octavos de final del torneo.
Redacción EC
Redacción EC

venció a la Universidad Católica de Quito, en vibrante partido por la ida de los octavos de final de la con doblete del argentino Alan Cantero.

LEE TAMBIÉN: Hernán Barcos: “No nos podemos confiar y creer que ya está, es lo mismo que nos pasó con Gremio. Toca ir y cerrar allá”

Si bien la serie no está resuelta, la prensa internaconal destaca la ventaja obtenido por los dirigidos por Néstor Gorosito en condición de local.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya
MIRA: Felipe Chávez: quién es el peruano de 18 años que evoca el legado de Pizarro y por qué este será un año clave en el Bayern

Una de las grandes figuras del partido fue, sin duda, Guillermo Viscarra, quien evitó en reiteradas ocasiones el gol del equipo ecuatoriano.

PORTADAS INTERNACIONALES

DIARIO OLÉ

EL UNIVERSO

ESPN

STUDIO FÚTBOL

FÚTBOL ECUADOR

PRIMICIAS ECUADOR

El duelo de vuelta se jugará en Quito el próximo miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC