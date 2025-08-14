Alianza Lima venció a la Universidad Católica de Quito, en vibrante partido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana con doblete del argentino Alan Cantero.

Si bien la serie no está resuelta, la prensa internaconal destaca la ventaja obtenido por los dirigidos por Néstor Gorosito en condición de local.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Una de las grandes figuras del partido fue, sin duda, Guillermo Viscarra, quien evitó en reiteradas ocasiones el gol del equipo ecuatoriano.

PORTADAS INTERNACIONALES

DIARIO OLÉ

EL UNIVERSO

ESPN

STUDIO FÚTBOL

FÚTBOL ECUADOR

PRIMICIAS ECUADOR

El duelo de vuelta se jugará en Quito el próximo miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.