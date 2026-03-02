Lionel Messi volvió a demostrar su jerarquía en la MLS al marcar un doblete en la victoria 4-2 del Inter Miami sobre Orlando City, en un intenso clásico de Florida. El equipo dirigido por Javier Mascherano caía 2-0, pero reaccionó en el segundo tiempo con una gran actuación del argentino, que fue determinante para sellar la remontada.

El primer gol de Messi llegó para empatar el encuentro, mientras que el segundo fue un tiro libre en el minuto 90 que aseguró el triunfo. Con ese tanto, el capitán argentino firmó sus primeros goles de la temporada y volvió a ser el líder futbolístico de su equipo, que consiguió una victoria histórica como visitante.

Lionel Messi preguntándole a los suplentes de Orlando City SI QUIEREN UN AUTÓGRAFO.



Sin embargo, más allá de su actuación, lo que más llamó la atención fue su reacción tras el último gol. Messi celebró frente al banco de Orlando City e hizo el gesto de firmar un autógrafo, en una clara provocación dirigida a los suplentes rivales. Según diversas versiones, el argentino incluso habría preguntado si querían un autógrafo, en una escena que reflejó la tensión del partido.

El gesto se volvió viral en redes sociales y mostró una faceta poco habitual del campeón del mundo, conocido por su perfil bajo. Más allá de la polémica, Messi fue la gran figura del encuentro y confirmó que, a pesar del paso de los años, sigue siendo decisivo y protagonista en cada partido que disputa con el Inter Miami.