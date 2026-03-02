Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a demostrar su jerarquía en la MLS al marcar un doblete en la victoria 4-2 del Inter Miami sobre Orlando City, en un intenso clásico de Florida. El equipo dirigido por Javier Mascherano caía 2-0, pero reaccionó en el segundo tiempo con una gran actuación del argentino, que fue determinante para sellar la remontada.

