El delantero argentino Lionel Messi (número 10) y el centrocampista inglés Declan Rice (número 4) luchan por el balón durante el partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta, el 15 de julio de 2026. (Foto de Thomas COEX / AFP)
El delantero argentino Lionel Messi (número 10) y el centrocampista inglés Declan Rice (número 4) luchan por el balón durante el partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta, el 15 de julio de 2026. (Foto de Thomas COEX / AFP)
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Por Redacción EC

Las imágenes inéditas del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, captadas desde la cámara corporal que llevó el árbitro Szymon Marciniak, de Polonia, durante los 90 minutos del encuentro, se convirtieron en viral en las redes sociales.

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