Las imágenes inéditas del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, captadas desde la cámara corporal que llevó el árbitro Szymon Marciniak, de Polonia, durante los 90 minutos del encuentro, se convirtieron en viral en las redes sociales.

El video ofrece una perspectiva única de uno de los partidos más emocionantes del torneo, mostrando desde el tradicional lanzamiento de la moneda entre Lionel Messi y Harry Kane hasta las principales acciones del compromiso, incluidas jugadas de peligro, faltas, reclamos y la intensidad vivida sobre el terreno de juego.

Así vivió el árbitro el Argentina vs Inglaterra: revelan imágenes inéditas de la cámara que llevó durante la semifinal. Foto: @therealbuni

Una mirada en primera persona a la semifinal del Mundial

Las imágenes permiten observar cómo vive un árbitro un partido de máxima exigencia desde el centro del campo. La cámara registra los diálogos con los futbolistas, la cercanía de las jugadas y la velocidad con la que se desarrolla cada acción.

Entre las escenas más destacadas aparecen el saludo inicial entre los capitanes Messi y Kane antes del sorteo, las intervenciones arbitrales en acciones divididas y varios momentos que la transmisión televisiva mostró desde otro ángulo.

Argentina vs Inglaterra en primera persona



ya fue, suban todo el partido asi sjs pic.twitter.com/Y6EKuKBMaN — ElBuni (@therealbuni) July 31, 2026

La histórica clasificación de Argentina

La semifinal se disputó en Atlanta, donde la selección argentina consiguió una victoria por 2-1 sobre Inglaterra y selló su clasificación a la final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni abrió el marcador con un gol de Enzo Fernández, mientras que Inglaterra igualó parcialmente por intermedio de Harry Kane. Cuando el partido parecía encaminado al tiempo suplementario, Lautaro Martínez marcó el gol de la victoria en los minutos finales tras una asistencia de Lionel Messi.

Con ese resultado, la Albiceleste avanzó a la final de la Copa del Mundo, donde posteriormente enfrentó a España en la definición del título.

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