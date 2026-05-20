Por Rogger Fernández

vs EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Tüpraş Stadium por la final de la . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 20 de mayo de 2026, a las 2:00 PM (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, la 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN transmite el partido en Perú y el resto de Sudamérica mediante los cableoperadores DirecTV, Claro TV, Movistar TV, entre otros. En México, también lo pasa ESPN; en Estados Unidos, lo transmite Paramount+, Univision, TUDN; mientras que en España se puede ver por Movistar Liga de Campeones. Vía ONLINE, podrás ver el partido mediante Disney+ Premium.

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