Aston Villa vs Friburgo EN VIVO HOY : ver transmisión del partido en el Tüpraş Stadium por la final de la UEFA Europa League. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 20 de mayo de 2026, a las 2:00 PM (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, la 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN transmite el partido en Perú y el resto de Sudamérica mediante los cableoperadores DirecTV, Claro TV, Movistar TV, entre otros. En México, también lo pasa ESPN; en Estados Unidos, lo transmite Paramount+, Univision, TUDN; mientras que en España se puede ver por Movistar Liga de Campeones. Vía ONLINE, podrás ver el partido mediante Disney+ Premium.

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