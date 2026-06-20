Resumen

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El arquero paraguayo evitó el gol de Turquía con una increíble atajada en los minutos finales del partido y aseguró la victoria de su equipo. (Foto: Getty Images)
El arquero paraguayo evitó el gol de Turquía con una increíble atajada en los minutos finales del partido y aseguró la victoria de su equipo. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Paraguay sacó un triunfo importante por 1-0 ante Turquía y lo dejó eliminado del Mundial 2026. Los guaraníes defendieron el resultado con 10 jugadores todo el segundo tiempo y sumaron sus primeros tres puntos para seguir en carrera en la Copa del Mundo. Sin embargo, parte de este logró también le pertenece al arquero Orlando Gill, quien sacó una atajada crucial en los minutos finales.

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