Paraguay sacó un triunfo importante por 1-0 ante Turquía y lo dejó eliminado del Mundial 2026. Los guaraníes defendieron el resultado con 10 jugadores todo el segundo tiempo y sumaron sus primeros tres puntos para seguir en carrera en la Copa del Mundo. Sin embargo, parte de este logró también le pertenece al arquero Orlando Gill, quien sacó una atajada crucial en los minutos finales.

Cuando el tiempo marcaba 89′, un contragolpe de Turquía llegó hasta zona peligrosa. La pelota viajó desde la derecha hacia el centro del área, donde apareció Deniz Gul para marcar el 1-1. No obstante, su remate tocó las manos del portero paraguayo, quien salvó a la Albirroja del empate y firmó la victoria.

Esa última jugada pudo cambiar la historia del partido. El empate no le convenía a Paraguay, pues quedaba en la cuerda floja del Mundial 2026. Sin embargo, la fortaleza del equipo y la concentración permitieron sostener la ventaja pese a tener un hombre menos y asegurar la victoria.

Gill no solo apareció en un momento importante del partido, también se reivindicó tras un debut poco auspicioso en la Copa del Mundo. El arquero había recibido cuatro goles de Estados Unidos, lo que generó las críticas de la prensa local. Ahora, eso es cosa del pasado y la Albirroja sigue en carrera en la cita mundialista.

¡¡DE LA GRAN ATAJADA DE ORLANDO GILL AL INSÓLITO ERRADO DE DENIZ GUL!! Paraguay se salvó del AGÓNICO 1-1 de Turquía en San Francisco. Respira todo un país...



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