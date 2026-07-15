Jordan Pickford se convirtió en figura al evitar el empate de Argentina con una atajada clave ante Nicolás González en la semifinal del Mundial 2026. La jugada nació de un preciso centro de Lionel Messi desde la banda izquierda, que encontró al delantero argentino bien posicionado para conectar un potente cabezazo. Sin embargo, el arquero inglés reaccionó con gran rapidez y reflejos, logrando desviar el balón sobre la línea de gol. Esta intervención resultó determinante para mantener la ventaja parcial de Inglaterra por 1-0 en un momento crucial del segundo tiempo.

Jordan Pickford se convirtió en figura al evitar el empate de Argentina con una atajada clave ante Nicolás González en la semifinal del Mundial 2026. La jugada nació de un preciso centro de Lionel Messi desde la banda izquierda, que encontró al delantero argentino bien posicionado para conectar un potente cabezazo. Sin embargo, el arquero inglés reaccionó con gran rapidez y reflejos, logrando desviar el balón sobre la línea de gol. Esta intervención resultó determinante para mantener la ventaja parcial de Inglaterra por 1-0 en un momento crucial del segundo tiempo. ¡¡QUÉ ATAJADA!! Pickford se lució y evitó el gol de Nico González.



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