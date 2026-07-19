En los partidos que definen campeonatos siempre aparece un momento que puede cambiar la historia. Para Argentina, ese instante llegó a los 92 minutos, apenas iniciado el primer tiempo suplementario de la final del Mundial 2026. Con la Albiceleste jugando con diez hombres por la expulsión de Enzo Fernández en los descuentos del tiempo reglamentario, Emiliano “Dibu” Martínez protagonizó una atajada extraordinaria para sostener el 0-0 frente a España en el MetLife Stadium.

El arquero argentino volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores del mundo. Ante una nueva ofensiva española, reaccionó con reflejos impresionantes para impedir lo que parecía un gol cantado. La intervención desató el festejo de sus compañeros como si se tratara de un tanto, consciente de que la salvada podía valer tanto como una anotación en una final tan cerrada y disputada.

La acción reflejó el sufrimiento que atravesaba el equipo de Lionel Scaloni. Desde la expulsión de Enzo Fernández a los 90′+3′, Argentina quedó obligada a resistir con un jugador menos frente a una España que monopolizó la posesión y aumentó la intensidad de sus ataques. En ese contexto, la figura de Martínez comenzó a agigantarse con una serie de intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a la Albiceleste.

No es la primera vez que el guardameta aparece en el momento más crítico de una Copa del Mundo. Como ocurrió en Qatar 2022, cuando sus atajadas resultaron decisivas para conquistar el título, el “Dibu” volvió a responder bajo la máxima presión. A falta de goles, el héroe de Argentina era nuevamente su arquero, convertido en un verdadero muro cuando el equipo más lo necesitaba.