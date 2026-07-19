Dibu Martínez evita el primero de España en la final del Mundial 2026.
Dibu Martínez evita el primero de España en la final del Mundial 2026.
Por Redacción EC

En los partidos que definen campeonatos siempre aparece un momento que puede cambiar la historia. Para Argentina, ese instante llegó a los 92 minutos, apenas iniciado el primer tiempo suplementario de la final del Mundial 2026. Con la Albiceleste jugando con diez hombres por la expulsión de Enzo Fernández en los descuentos del tiempo reglamentario, Emiliano “Dibu” Martínez protagonizó una atajada extraordinaria para sostener el 0-0 frente a España en el MetLife Stadium.

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