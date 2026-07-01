Por Kenyi Peña Andrade

La República Democrática del Congo acaricia una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 gracias a la sobresaliente actuación de Lionel Mpasi. El guardameta se convirtió en el principal sostén de su selección durante el duelo frente a Inglaterra, evitando una y otra vez que los europeos encontraran el camino hacia el empate.