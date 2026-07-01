La República Democrática del Congo acaricia una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 gracias a la sobresaliente actuación de Lionel Mpasi. El guardameta se convirtió en el principal sostén de su selección durante el duelo frente a Inglaterra, evitando una y otra vez que los europeos encontraran el camino hacia el empate.

La intervención más espectacular llegó en el inicio del segundo tiempo. Jude Bellingham encontró un espacio cerca del área y sacó un potente remate con destino de gol, pero Mpasi reaccionó con extraordinarios reflejos para desviar el balón. La pelota quedó botando peligrosamente sobre la línea de meta, aunque un defensor congoleño apareció a tiempo para despejar el peligro.

La acción provocó la inmediata ovación de los aficionados presentes en el estadio y rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales. La atajada del arquero fue celebrada como un gol por sus compañeros, conscientes de que ese momento podía ser determinante para mantener viva la ilusión de avanzar a los octavos de final.

Con el marcador 1-0 a favor de la República Democrática del Congo, el conjunto africano continúa resistiendo la presión inglesa en los dieciseisavos del Mundial 2026. Mientras Inglaterra busca desesperadamente la igualdad, Mpasi emerge como el gran héroe de una noche que podría quedar grabada para siempre en la historia del fútbol congoleño.

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