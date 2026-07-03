El arquero africano firma una actuación memorable al frustrar en más de una ocasión al capitán argentino, evitando lo que puede ser una jornada histórica para Lionel Messi en el Mundial.
El arquero africano firma una actuación memorable al frustrar en más de una ocasión al capitán argentino, evitando lo que puede ser una jornada histórica para Lionel Messi en el Mundial.
El momento más impactante llega inmediatamente después del empate africano, cuando Lautaro Martínez filtra un pase preciso que deja a Messi mano a mano frente al arco. Todo parece listo para el segundo gol argentino, pero Vozinha reacciona con sangre fría: achica de manera perfecta y utiliza su cuerpo para bloquear el disparo, ahogando el grito de gol.
La intervención no solo mantiene con vida a su selección, sino que también impide que el astro argentino alcance su gol número 21 en Copas del Mundo. Es una jugada que cambia el ánimo del partido y consolida al arquero como figura.
Pero no es la única vez que el guardameta de 40 años se luce. Minutos más tarde, vuelve a imponerse ante Messi al desviar un tiro libre directo que tenía destino de ángulo. Con reflejos y seguridad, Vozinha sella, por ahora, una actuación brillante bajo los tres palos.