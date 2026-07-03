Por Redacción EC

El arquero africano firma una actuación memorable al frustrar en más de una ocasión al capitán argentino, evitando lo que puede ser una jornada histórica para Lionel Messi en el Mundial.

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