Atalanta vs. Bayer Leverkusen EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League este jueves 17 de marzo del 2022 desde las 12:45 p.m. (horario peruano) en el estadio BayArena. Conoce todos los detalles del compromiso.

Doblete y asistencia de Luis Fernando Muriel en Bérgamo para dar la ventaja por 3-2 al equipo de Gian Piero Gasperini sobre los germanos. Con el buen momento del colombiano, el conjunto de ‘La Dea’ espera cerrar la llave a su favor.

Atalanta vs. Bayer Leverkusen: horario del partido

México – 11:45 a.m.

Perú – 12:45 p.m.

Ecuador – 12:45 p.m.

Colombia – 12:45 p.m.

Venezuela – 1:45 p.m.

Bolivia – 1:45 p.m.

Argentina – 2:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Uruguay – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Brasil – 2:45 p.m.

España – 6:45 p.m.

Sin Duván Zapata ni Josip Ilicic, Muriel se ha convertido en el hombre del gol para los italianos. Gracias a ello, el artillero ‘cafetero’ debe comandar la ofensiva en Alemania. El sudamericano debe estar acompañado por Ruslan Malinovskyi, autor el otro tanto en la ida.

En tanto, Bayer Leverkusen solo ganó uno de sus últimos cinco partidos. Por si fuera poco, el elenco de las aspirinas perdió a Florian Wirtz por el resto de la temporada. Tampoco se presentará Patrik Schick. Así, Lucas Alario y Moussa Diaby tienen una mochila pesada sobre sus espaldas.

Atalanta vs. Bayer Leverkusen en vivo: canales de transmisión

Si quieres ver la transmisión del partidazo por Europa League entre Bayer Leverkusen y Atalanta desde España puedes hacerlo vía Movistar Plus. Este es el único canal de TV que cuenta con los derechos de transmisión de este certamen.

Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN, mientras que en México y Centroamérica las señales habilitadas son ESPN, TNT Sports y HBO Max para la transmisión tanto de la UEFA Champions League como de la UEFA Europa League.

¿Dónde ver Atalanta vs. Bayer Leverkusen hoy por Europa League?

Si quieres ver la transmisión del partido entre Bayer Leverkusen y Atalanta puedes hacerlo vía Movistar Plus y DAZN, conectándote desde cualquier dispositivo móvil si verás el encuentro desde España; en Latinoamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por TNT Sports Go, que transmite todos los encuentros del certamen.

Atalanta vs. Bayer Leverkusen 2022: posibles alineaciones

Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker; Aránguiz, Palacios; Diaby, Paulinho, Adli; Alario.

Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Koopmeiners, Malinovskyi; Luis Muriel.

¿Dónde jugarán Atalanta vs. Bayer Leverkusen en la Europa League?

