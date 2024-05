Juventus vs Atalanta en vivo: sigue la final de la Copa Italia 2024 online en directo. El partido se juega el miércoles 15 de mayo, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), en el Stadio Olimpico de Roma. La transmisión se puede ver a través del canal ESPN en DirecTV, Movistar y Claro TV, mientras que Star Plus y DirecTV GO (DGO) pasan el encuentro por internet (streaming).