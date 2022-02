Atalanta vs. Olympiacos EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de vuelta de los playoffs eliminatorios de la Europa League este jueves 24 de febrero del 2022 desde las 12:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Georgios Karaiskakis.

El equipo de Gian Piero Gasperini golpeó primero en la eliminatoria con una victoria ajustada por 2-1. El defensor Berat Djimsiti apareció en acción con un doblete sobre el cuadro griego, que había adelantado por intermedio de Tiquinho Soares.

¿A qué hora juegan Atalanta vs. Olympiacos en la Europa League?

México – 11:45 a.m.

Perú – 12:45 p.m.

Colombia – 12:45 p.m.

Ecuador – 12:45 p.m.

Venezuela – 1:45 p.m.

Bolivia – 1:45 p.m.

Argentina – 2:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Uruguay – 2:45 p.m.

Brasil – 2:45 p.m.

España – 6:45 p.m.

Pese al triunfo en Bérgamo, el combinado italiano está atravesando por un momento de irregularidad y el fin de semana perdió frente a Fiorentina (1-0). En tanto, el equipo del Pireo se impuso por 1-0 a Volos en la liga griega.

¿Cómo ver Atalanta vs. Olympiacos en la Europa League?

ESPN 2 y Star Plus son las señales habilitadas para ver el partido de la Europa League que presentará al Atalanta con algunas dudas. Luis Fernando Muriel no estuvo en Florencia y su presencia no está confirmada en Grecia.

En caso el goleador colombiano no llegue en óptimas condiciones a la contienda, el técnico debe apostar por Jeremie Boga. En más, Gasperini debe confiar nuevamente en los jugadores Mario Pasalic y Joakim Maehle.

De su lado, Olympiacos espera remontar el resultado de la ida. Para ello, el técnico Pedro Martins se apoyará en el buen momento del brasileño Tiquinho, autor del tanto en Italia. También estarán hombres claves como Sokratis Papastathopoulos y Kostas Manolas en la defensa.

Atalanta vs. Olympiacos: alineaciones

Atalanta: Musso; Djimsiti, Demiral, Toloi; Maehle, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Malinovskyi; Boga o Muriel.

Olympiacos: Vaclik; Cisse, Manolas, Sokratis; Lala, A. Camara, Bouchalakis, Reabciuk; Onyekuru, Tiquinho, Masouras.

¿Dónde jugarán Atalanta vs. Olympiacos en la Europa League?

