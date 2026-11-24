La Copa América volverá a disputarse en Estados Unidos. La Conmebol anunció que el país norteamericano organizará la edición 2028 del torneo, que se jugará entre el viernes 9 de junio y el domingo 9 de julio. La competencia contará con 16 selecciones: las diez asociaciones sudamericanas y seis representantes de la Concacaf.

El certamen tendrá nuevamente un formato ampliado con equipos de ambas confederaciones, como ocurrió en la edición de 2024. Según explicó la Conmebol, los seis cupos para las selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se definirán mediante sus resultados en la Copa Oro 2027, programada del 17 de junio al 11 de julio de ese año.

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¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta. 🏆 https://t.co/MGJLVyIjew — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) November 24, 2026

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