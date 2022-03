Athletic Club vs. Levante EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 27 de LaLiga Santander, este lunes 7 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2, Star+(Star Plus), Gol y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras ser eliminado de la Copa del Rey tras caer ante Valencia, Athletic Club buscará reencontrarse con la victoria cuando reciba a Levante, que lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol español. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en San Mamés.

Athletic Club vs. Levante: horarios del partido y canales

México - 2:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 3:00 p.m. - ESPN 2 y Star+(Star Plus)

Ecuador - 3:00 p.m. - ESPN 2 y Star+(Star Plus)

Colombia - 3:00 p.m. - ESPN 2 y Star+(Star Plus)

Bolivia - 4:00 p.m. - ESPN 2 y Star+(Star Plus)

Venezuela - 4:00 p.m. - ESPN 2 y Star+(Star Plus)

Paraguay - 5:00 p.m. - ESPN 2 y Star+(Star Plus)

Chile - 5:00 p.m. - ESPN 2 y Star+(Star Plus)

Argentina - 5:00 p.m. - ESPN 2 y Star+(Star Plus)

Uruguay - 5:00 p.m. - ESPN 2 y Star+(Star Plus)

Brasil - 5:00 p.m. - NOW NET e Claro, Star+ y ESPN 4

España - 9:00 p.m. - Gol y Movistar+

Al Athletic Club se le abre una oportunidad de engancharse de nuevo a unos puestos europeos que, de ganar al colista, se le volverían a quedar a una distancia relativamente cercana. A los cuatro puntos que le saca la Real Sociedad, sexta.

Y también se acercaría a dos puntos de una séptima plaza que puede ser europea y que ocupa un Villarreal, al igual que la Real, derrotado en esta jornada 27 que se cierra en La Catedral.

Para recuperar el ánimo y retomar la ilusión por Europa, Marcelino García Toral, en principio y a la espera de la evolución de algunos jugadores con “molestias” físicas que no desveló, cuenta con toda su plantilla. Incluido Oscar de Marcos, baja de última hora en Mestalla por unos problemas estomacales.

Así, el técnico asturiano podría poner sobre el césped su once ideal, el que presentó en Valencia. Aunque es posible que introduzca cambios para mejorar las prestaciones ofensivas que dio, alejadas de lo que necesitaba para alcanzar la final.

El Levante viaja a Bilbao pletórico, después de haber recortado seis puntos respecto a la zona de permanencia en las tres últimas jornadas, en las que logró dos triunfos y un empate en la mejor racha de toda la temporada.

Además, la derrota del Granada en Valencia este sábado favorece las aspiraciones del Levante, que en caso de lograr la victoria en San Mamés se quedaría a cuatro puntos de la décimo séptima plaza de Primera División.

Mustafi, Campaña, Postigo y Saracchi se recuperan todavía de sus respectivas lesiones y no podrán jugar el partido en San Mamés.

Athletic Club vs. Levante: probables alineaciones

Athletic Club: Unai Simon, De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri, Berenguer, Vencedor, Dani García, Muniain, Sancet e Iñaki Williams. DT: Marcelino García Toral.

Levante: Cárdenas, Miramón, Rober, Duarte, Cáceres, Son, Pepelu, Malsa o Melero, De Frutos, Morales y Roger. DT: Alessio Lisci.

Con información de EFE.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...