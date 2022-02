Athletic Club vs. Mallorca EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este lunes 14 de febrero en el Estadio de Son Moix por la jornada 24 de LaLiga Santander a partir de las 3:00 p. m. (hora peruana). El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus.

El cuadro de Bilbao, que se ubica en el octavo puesto con 34 puntos, llega a este compromiso tras dos triunfos consecutivos y además, lleva cuatro cotejos seguidos sin conocer la derrota. En la reciente fecha por el torneo local, venció por 2-1 a Espanyol con goles de Oihan Suncet y de Iñigo Martínez.

El entrenador de los ‘Leones’, Marcelino García Toral, señaló que pese a jugar de visita, a su equipo solo le sirve los tres puntos. “Yo quiero ganar, empatar no me consuela y perder me entristecería. La única mentalidad tiene que ser hacer lo máximo posible para ganar. Estamos bien y tenemos que seguir así”, señaló en conferencia de prensa.

“(Triunfar) Es muy importante y así lo tenemos que tomar desde el primer minuto. Los números del rival en casa son buenos, es un equipo difícil de batir en su estadio. Vamos con toda la ilusión, queremos apartar la Copa hasta el partido de vuelta y, a partir de aquí, centrarnos en LaLiga. Nuestra idea tiene que ser la de que el partido mas importante es el inmediato”, expresó.

“Tenemos que buscar el máximo rendimiento. La mentalidad te lleva a la continuidad, al esfuerzo, a querer ganar todos los partidos y a ser mejor cada día, Todo ello nos hará mejores”, añadió.

Athletic Club vs. Mallorca: previa

Perú: 3:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

México: 2:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Chile: 5:00 p. m.

Athletic Club vs. Mallorca: canales

Perú: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Colombia: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Argentina: Star Plus

Chile: Star Plus

Por su parte, Mallorca llega motivado a este encuentro, pues venció por 2-1 ante Cádiz con goles de Salva Sevilla y de Vedat Muriqui, ambos desde los doces pasos.

El triunfo les permitió sumar 23 puntos y escapar de la zona de descenso. Sin embargo, Los ‘Piratas’ se ubican en el puesto 17 y una victoria ante Athletic Club en condición de local les permitirá alejarse de la parte baja de la tabla.

En la víspera, el técnico de Mallorca, Luis García Plaza, resaltó las virtudes sus rivales de turno. un equipo difícil e intenso. “Para mí, físicamente, junto al valencia, son el mejor equipo de la liga. Tendremos que hacer un buen partido para ganar, pero se puede hacer. Vendrán a tope”, expresó en conferencia de prensa.