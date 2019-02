Atlas vs. Puebla EN VIVO: Horarios y cómo ver duelo por la Liga MX | Vía ESPN 2

Atlas vs. Puebla EN VIVO ONLINE GRATIS: por la Liga MX | El Clausura MX 2019 puede conocer a un nuevo líder si este viernes 8 de febrero desde las 22 horas (Perú y Colombia) el Atlas FC derrota al Puebla en el Estadio Jalisco. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, se puede elegir distintas opciones, entre apps móviles, canales de TV y páginas webs como El Comercio, que te llevarán toda la información, goles e incidencias del encuentro.

El duelo Atlas vs. Puebla, podría ubicar al Atlas en el liderato del Clausura MX 2019. Los locales suman 10 unidades y- a la espera del partido del Tigres contra el Veracruz- tienen frente al Puebla la opción de subirse a la cima de la tabla de posiciones.

Con el peruano Anderson Santamaría en el once titular, el Atlas viene de vencer (4-2) a la Universidad de Guadalajara por la Copa MX, mientras que Puebla hizo lo propio (3-2) ante Tampico Madero.

El Comercio se encargará de llevar EN VIVO y EN DIRECTO todos los detalles del Atlas vs. Puebla por la sexta fecha del Clausura 2019 de la Liga MX. Solo hay que colgarse a la transmisión de esta plataforma web y seguir los goles e incidencias del choque.



Atlas vs. Puebla: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por Liga MX?

Atlas: Hernández, González, Santamaría, Zurita, Martínez, Isijara, Burbano, Vigón, Aboagye, Zaldivar, Barcelo.

Puebla FC: Vikonis, Angulo, Vidrio, Arreola, Loroña, Zavala, Chumacero, Guerrero, Fernández, Tabó, Alustiza.

Atlas vs. Puebla: ¿A qué hora es el partido?

México: 21:00 horas

Perú: 22:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Estados Unidos: 22:00 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 23:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Argentina: 00:00 horas (sábado 9 de febrero)

Paraguay: 00:00 horas (sábado 9 de febrero)

Chile: 00:00 horas (sábado 9 de febrero)

Uruguay: 00:00 horas (sábado 9 de febrero)

Brasil: 01:00 horas (sábado 9 de febrero)

España: 04:00 horas (sábado 9 de febrero)

Italia: 04:00 horas (sábado 9 de febrero)

Francia: 04:00 horas (sábado 9 de febrero)

Japón: 12:00 horas (sábado 9 de febrero)

Atlas vs. Puebla: ¿Qué canales transmitirán el encuentro?

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Belice ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil Watch ESPN Brasil

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia ESPN Play Sur

Costa Rica ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

República Dominicana ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Ecuador ESPN Play Sur

El Salvador ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Guatemala ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Honduras ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Internacional Bet365

México Azteca 7, ESPN2 Norte, Azteca Deportes En Vivo, ESPN Play Norte

Nicaragua ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Panamá ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Estados Unidos Univision Deportes

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN Play Sur



Atlas vs. Puebla: Últimos partidos de Atlas en la Liga MX 2019

22/01/19 COM Atlas 1 - 2 U. Guadajalara

25/01/19 PRD Atlas 3 - 1 Lobos BUAP

29/01/19 COM Atlas 1 - 2 Pumas UNAM

01/02/19 PRD Morelia 1 - 2 Atlas

05/02/19 COM U. Guadajalara 2 - 4 Atlas

Atlas vs. Puebla: Últimos partidos de Puebla en la Liga MX 2019

18/01/19 PRD Puebla 1 - 1 Santos Laguna

22/01/19 COM Puebla 1 - 2 Juárez

25/01/19 PRD Veracruz 0 - 1 Puebla

01/02/19 PRD Puebla 1 - 4 Necaxa

05/02/19 COM Puebla 3 - 2 Tampico Madero