Atlas vs. Santos Laguna EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 1 del Grupo B de la Copa Sky 2022, anteriormente denominada Copa por México, este lunes 12 de diciembre desde las 7:00 p.m. (hora mexicana) y 8:00 p.m. (hora peruana y colombiana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, TUDN y Univision. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El Atlas, de los peruanos Edison Flores y Anderson Santamaría, hará su debut en el torneo amistoso mexicano ante Santos Laguna. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Jalisco.

¿A qué hora juega Atlas vs. Santos?

México: 7:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (martes 13 de diciembre)

Atlas vs. Santos: canales del partido y cómo ver por TV

El Atlas vs. Santos será uno de los duelos más atractivos de la jornada en futbolística en el inicio de semana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Jalisco y será transmitido en México, por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA y Univision.

Cómo llegan Atlas y Santos

Borrar la pésima campaña del Apertura 2022 es uno de los objetivos de Atlas para el Clausura 2023. Para eso trabajan en el elenco tapatío bajo las órdenes del entrenador mexicano Benjamín Mora, que llegó al banquillo en reemplazo del argentino Diego Cocca.

“Creo que estoy a la altura, tengo la preparación necesaria y conocimientos para luchar para que el equipo continúe en esos lugares, no tengo otra cosa en la cabeza que mostrar que el equipo puede seguir peleando, pero es paso a paso”, señaló Mora, en entrevista con La Afición.

Tras ser bicampeón del fútbol mexicano, los ‘Zorros’ tuvieron uno de sus peores semestres y quedaron en el penúltimo casillero de la fase regular del anterior torneo, con apenas trece puntos, producto de tres triunfos, cuatro empates y diez derrotas.

Pensando en el Clausura 2023, Atlas ha sumado al plantel al delantero Brian Lozano, con pasado en el balompié azteca, en Santos Laguna y América.

Al frente estará Santos Laguna, que a diferencia de su rival de turno sí fue protagonista en el Apertura 2022. El cuadro de Torreón fue tercero en la etapa regular y llegó hasta cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Toluca, actual subcampeón.

Los ‘Guerreros’, por su parte, mantienen como entrenador a Eduardo Fentanes e incorporaron al equipo al defensa Raúl López, traspasado desde Toluca.

El Clausura 2023 de Liga MX está programado para empezar el viernes 6 de enero. En la primera fecha, Atlas recibirá a Toluca, mientras que Santos Laguna hará lo propio con Tigres UANL.

¿Dónde juega Atlas vs. Santos Laguna?