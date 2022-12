Atlas vs Tigres UANL se verán las caras este sábado 17 de diciembre en Estadio Universitario, desde las 9:00 p.m. (hora local), en un encuentro válido por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Sky . Los ‘Zorros’ llegan a Monterrey siendo líderes con 1 punto conseguido tras el empate ante Santos. Mientras que los ‘Felinos’, también con 1 unidad, no pudo romper el cero ante Mazatlán. Podrás disfrutar este partidazo a través de la señal de Sky y Blue To Go Video Everywhere , si vives en México; por otro lado, si te encuentras en Estados Unidos, TUDN USA y Univision NOW tiene los derechos de transmisión.

VIDEO RECOMENDADO Los mundiales de fútbol nos ha ofrecido interesantes goles, sin embargo a lo largo de la historia han existido goles importantes marcados por leyendas de este deporte. Disfruta sus mejores anotaciones.