Atlético de Madrid venció 3-1 a Valencia en la jornada dominical de LaLiga Santander y sigue como líder absoluto. Hasta aquí, el cuadro albirrojo sumó 47 unidades y, con dos partidos pendientes, le ha sacado siete puntos de diferencia a la escolta Real Madrid (40), que también debe un compromiso en el certamen.

A pesar de la ventaja, Diego Simeone mantiene los pies sobre la tierra y prefiere exigir a sus jugadores con miras a los próximos compromisos. “Nosotros pensamos en el Cádiz, en seguir mejorando en cada entrenamiento. No nos fijamos en lo que venimos haciendo, sino en lo que va a venir, que es seguir mejorando. Tenemos cosas que mejorar, como se vieron”, declaró.

“En el primer tiempo nos costó algunos pasajes del partido. Hicimos muy buen segundo tiempo, pero no miramos más allá de eso. La mejor manera de seguir conviviendo con este momento es partido a partido”, añadió el técnico argentino.

De otro lado, el ‘Cholo’ Simeone valoró la labor de Joao Felix, autor de un gol y una asistencia. “No está escrito que los futbolistas tengan que jugar 90 minutos, sino no habría planteles de 21 jugadores, no se harían 5 cambios... Estamos involucrados todos. Hizo un gol, una asistencia, salió y entró Correa y marcó. La competencia es sana y el equipo es el que gana”, sostuvo.

Por último, el DT del Atlético de Madrid dio detalles sobre la situación de Moussa Dembélé, el reciente fichaje que todavía no se estrenó. “No ha debutado porque no he visto el momento para que entre. Está entrenando de la mejor manera, llegó hace muy poco y entendía que Luis Suárez estaba haciendo un partido muy bueno”, manifestó.

