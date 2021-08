Atlético de Madrid vs. Celta EN VIVO: horarios y canales del partido por LaLiga Santander

Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 1 de LaLiga Santander, este domingo 15 de agosto desde las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 3, Movistar+, Mitele Plus y Movistar LaLiga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El vigente campeón de la liga española, Atlético de Madrid, iniciará la nueva temporada de la liga española enfrentando a Celta, del peruano Renato Tapia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de Balaídos.

Atlético de Madrid vs. Celta: horarios del partido y canales

México - 10:30 a.m. - TUDN y Blim TV

Perú - 11:00 a.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 11:30 a.m. - ESPN 3

Colombia - 11:30 a.m. - ESPN 3

Bolivia - 11:30 a.m. - ESPN 3

Venezuela - 11:30 a.m. - ESPN 3

Paraguay - 11:30 a.m. - ESPN 3

Chile - 12:30 p.m. - ESPN 3

Argentina - 12:30 p.m. - ESPN 3

Uruguay - 12:30 p.m. - ESPN 3

Brasil - 12:30 p.m.

España - 5:30 p.m. - Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga

Atlético de Madrid vs. Celta: probables alineaciones

Celta: Dituro, Hugo Mallo, Araujo, Fontán, Javi Galán, Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito, Aspas y Santi Mina. DT: Eduardo Coudet.

Atlético de Madrid: Oblak, Carrasco, Savic, Giménez, Hermoso, Saúl, De Paul o Kondogbia, Koke, Lemar, Correa y Llorente. DT: Diego Simeone.

Atlético de Madrid vs. Celta: previa

El ‘Aleti’ se presentará sin Luis Suárez, el factor más diferencial que lo dirigió al título en 2020-21 y aún en proceso alcanzar el ritmo después de su incorporación a la pretemporada. En la primera cita será suplente, cuando es uno de los futbolistas más indiscutibles de su alineación.

Tampoco jugará de inicio Kieran Trippier, otro fijo el pasado curso; las dos variaciones más visibles entre el once tipo que manejó Simeone la campaña anterior y el que propondrá en la primera jornada en Balaídos, además de la duda que sostiene el técnico para armar el centro del campo: Geofrrey Kondogbia o Rodrigo de Paul.

Entre el medio centro francés y el fichaje argentino transita la única incógnita del once, que está claro en cuanto al sistema, con el 5-3-2 con el que ya se movió el Atlético campeón del pasado ejercicio, y en el resto de nombres: en la portería, con Jan Oblak; en el centro de la defensa, con Stefan Savic, José María Giménez y Mario Hermoso; en los carriles, con Yannick Carrasco y Saúl Ñíguez; en el centro del campo, con Koke Resurrección y Thomas Lemar; y en la delantera, con Ángel Correa y Marcos Llorente. Y sin Luis Suárez.

Luis Suárez no estará en el debut con el Atlético de Madrid

Es baja Joao Félix, por la intervención a la que fue sometido en el tobillo derecho el pasado 2 de julio. El atacante portugués lidera la lista de ausencias para Vigo, que prosigue con Héctor Herrera, con una sobrecarga; Felipe Monteiro, en proceso de recuperación de una lesión de rodilla; Marcos Paulo, fichado este verano y que ya ultima su puesta a punto de una dolencia muscular; y quizá Santiago Arias, que ha trabajado al margen los últimos días.

Entre tantas ausencias, Giuliano Simeone, hijo del técnico argentino y titular en cada uno de los cinco compromisos de la pretemporada, surge también como recurso ofensivo en los primeros compases de la Liga, a la espera de si el club rojiblanco aborda o no el fichaje de un recambio para Luis Suárez en el mercado estival.

Enfrente, el ambicioso proyecto del argentino Eduardo Coudet se estrena con un desafío mayúsculo ante el Atlético, con la ilusión desatada entre el celtismo por el espectacular rendimiento de la “chachoneta”.

Coudet, que no se podrá sentar en el banquillo al acarrear una sanción del curso pasado por su expulsión en la última jornada, adelantó el once que formará de inicio. Mantiene el bloque del año pasado, con sólo tres retoques: Dituro, Fontán y Javi Galán.

Con información de EFE.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...